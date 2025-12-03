Provincie ondersteunt provinciale aanpak Volwassenfonds Sport & Cultuur

GRONINGEN – Sport en cultuur dragen bij aan een gezond en gelukkig leven. De provincie Groningen vindt het belangrijk dat iedereen daaraan kan meedoen. Alleen leeft ongeveer negen procent van de huishoudens in onze provincie onder de lage inkomensgrens. Voor hen zijn de kosten vaak een drempel om mee te doen.
Volwassenenfonds Sport & Cultuur
Om die financiële drempel weg te nemen, werd in 2020 het landelijke Volwassenenfonds Sport & Cultuur opgericht. Dit fonds betaalt onder andere contributie en lesgeld voor volwassenen, zodat iedereen kan profiteren van de fysieke en mentale voordelen van sport en cultuur.
Inzet voor provinciale dekking
In de provincie zijn inmiddels zeven gemeenten aangesloten bij het fonds. Huis voor de Sport Groningen zet zich in om alle gemeenten in Groningen te laten aansluiten en de provinciale samenwerking te versterken. Door samen te werken volgens dezelfde spelregels maakt het niet uit in welke gemeente je woont: iedere volwassene krijgt dezelfde ondersteuning en toegang tot sport en cultuur.
De provincie vindt kansengelijkheid belangrijk en ondersteunt dit initiatief met subsidie van € 40.000. Met deze bijdrage werkt Huis voor de Sport Groningen aan een sterke provinciale aanpak en kunnen zij nieuwe gemeenten ondersteunen bij hun opstartperiode.
Ook subsidie voor drie projecten uit het Gronings Provinciaal Beweegakkoord
De provincie verstrekt ook subsidies voor projecten uit de regeling ‘Projecten Gronings Provinciaal Beweegakkoord provincie Groningen 2025-2027′. Huis voor de Sport Groningen ontvangt hiervoor:
- € 30.000 voor een pilot met kadercoaches bij sportclubs;
- € 30.000 voor meer avontuurlijk buitenspelen op de buitenschoolse opvang;
- € 27.672 voor het stimuleren van urban sports, zoals freerunnen en straatvoetbal.
Meer informatie over de regeling staat op de website van de provincie Groningen.
Bron: Provincie Groningen