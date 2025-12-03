Ruim € 2 miljoen subsidie voor verkeersveiligheidsprojecten

WEDDE, GRONINGEN – De provincie stelt ruim € 2 miljoen beschikbaar voor gemeenten die projecten op het gebied van verkeersveiligheid willen gaan uitvoeren. In totaal worden er 10 projecten uitgevoerd.
Meerdere gemeenten willen aanpassingen op de rijbaan om fietsers een duidelijke en veilige plek te geven. En op een aantal gemeentelijke wegen met een maximumsnelheid van 50 kilometer, gaat de snelheid omlaag naar 30 km/uur. De inrichting van de weg wordt daarop aangepast. Ook andere gemeenten nemen diverse snelheidsremmende maatregelen.
Landbouwverkeer uit het dorp
De Schaapweg in Leens, ten noorden van de provinciale weg N361, wordt deels verbreed en deels komen er passeerstroken. Hierdoor kan (landbouw)verkeer over de Schaapweg en hoeven de grote voertuigen niet meer door het dorp te rijden. Ook de onveilige aansluiting van de Schaapweg op de N361 wordt verwijderd.
Aanpassingen in Wedde
Ook de gemeentelijke weg N368 in Wedde wordt aangepast. Er komen bredere fietsstroken op de Lageweg en het naastgelegen voetpad wordt opnieuw aangelegd. Op de Hoofdweg komen rode kantstroken waardoor de weg visueel smaller lijkt.
Kruising wordt rotonde
De kruising van de Antwerpenweg en Duinkerkenstraat, op een industrieterrein aan de oostzijde van Groningen, wordt vervangen door een rotonde. Hierdoor kunnen fietsers en voetgangers veiliger oversteken en kan het verkeer beter doorstromen.
Halvering verkeersslachtoffers
De projecten komen voort uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. De rijksoverheid, provincie en gemeenten werken samen aan dit plan met als doel om in 2030 het aantal verkeersslachtoffers te halveren ten opzichte van 2020. Gemeenten ontvangen vanuit de provincie maximaal 50% subsidie. Dankzij deze subsidie kunnen de gemeenten de maatregelen sneller uitvoeren. De gemeenten moeten de projecten voor 2030 uitvoeren.
Leefbare en veilige omgeving
Met de subsidie voor verkeersveiligheid wil de provincie bijdragen aan een leefbare en veilige omgeving voor alle weggebruikers. Door de maatregelen vergroten we niet alleen de verkeersveiligheid, maar ook de doorstroming en de leefbaarheid in dorpen en wijken.
Bron: Provincie Groningen