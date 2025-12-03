Stichting De Vrolijkste Eetclub Ter Apel viert 10-jarig jubileum

TER APEL – Een feestelijke dag voor Stichting De Vrolijkste Eetclub van Ter Apel: de club bestaat tien jaar. Dit bijzondere jubileum werd gevierd met een gezamenlijk etentje, volledig verzorgd door de negen vrijwilligers die de eetclub wekelijks mogelijk maken.
Bijzonder was ook de aanwezigheid van een eregast: burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde schoof aan om het jubileum mee te vieren en de vrijwilligers en deelnemers in het zonnetje te zetten.
De eetclub telt momenteel vijftien leden. Wekelijks komen zij op woensdag aan het eind van de middag samen te eten en vooral te genieten van elkaars gezelschap. Het eetseizoen loopt van september tot eind mei. “Dan sluiten we altijd af met een gezamenlijke barbecue,” vertelt oprichter Marja Oortwijn. “En in december organiseren we een sfeervol kerstdiner met een gezellige bingo.”
Marja is de drijvende kracht achter de stichting. Haar inspiratie kwam van haar zoon Rob, en haar inzet bleef niet onopgemerkt: in 2022 werd zij uitgeroepen tot Westerwolder van het Jaar vanwege haar belangeloze betrokkenheid bij de gemeenschap.
De eetclub richt zich op mensen met een lichte beperking. Gezelligheid, onderling contact en een ontspannen sfeer staan centraal. “En natuurlijk goed eten,” voegt Marja met een glimlach toe. Nieuwe deelnemers zijn welkom. “We hoeven geen honderden aanmeldingen, maar een paar extra mensen kunnen er zeker bij. Het enige is dat deelnemers zelf voor vervoer moeten zorgen, de rest regelen wij.”
Met tien jaar gedeelde maaltijden, warmte en saamhorigheid achter de rug, kijkt De Vrolijkste Eetclub vol enthousiasme uit naar de komende jaren.
Tekst en foto’s: André Dümmer