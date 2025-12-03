Subsidie voor uitschakelen verlichting windmolens verlengd

GRONINGEN – De provincie Groningen verlengt de subsidieregeling voor het aanpassen van obstakelverlichting op windmolens met één jaar. Als provincie vinden we het belangrijk dat de rode lampen op windturbines zoveel mogelijk uitgaan. Dit vermindert de lichthinder voor omwonenden en bevordert duisternis.
Waarom deze regeling?
Op windmolens brandt obstakelverlichting uit veiligheid om vliegtuigen te waarschuwen. Deze lampen staan vaak de hele nacht aan, wat zorgt voor overlast. Nieuwe technieken maken het mogelijk om de verlichting alleen aan te zetten als er een vliegtuig in de buurt is. Zo staan de lampen veel minder vaak aan en is er dus minder hinder.
Hoe werkt de subsidie?
De regeling voor windmolenexploitanten vergoedt 40% van de kosten voor aanschaf en installatie van een systeem van transponders of radar. Dit systeem detecteert vliegtuigen en schakelt de verlichting alleen in wanneer dat nodig is.
Het subsidiebedrag is gecorrigeerd naar een plafond van €610.000. Het totale subsidiebedrag is aangepast zodat het aansluit bij de actuele kosten en behoeften.
Windpark N33
In 2025 heeft het windpark langs de N33 al gebruik gemaakt van de subsidie. De exploitanten, Euris en RWE, zijn bezig met het installeren van het systeem. Zij verwachten dat in het eerste kwartaal 2026 de lampen van 35 turbines uitgaan. Wij hopen dat andere windparken snel volgen. Daarover zijn we in gesprek met exploitanten.
Bron: Provincie Groningen