The LSB Experience besluit succesvolle tour in Emmen

EMMEN – Na een lange, zeer geslaagde reeks optredens in theaters, clubcircuit en in de Caraïben speelt The LSB Experience op 13 december nog eenmaal hun show Songs of CSN&Y. Locatie is de nostalgische zaal van Groothuis in Emmen. Aanvang is 20:30 uur.
The LSB Experience neemt je mee in een (her)beleving van de muziek van de folk rock band CSN&Y met klassiekers als Teach your children en Our House. Zuidoostdrenten Andy Nijmeijer (toetsen) en Peter Deiman (drums) maken deel uit van de band.
CSN&Y is een van de meest legendarische supergroepen uit het eind van de jaren zestig, begin zeventig en wordt door velen gezien als de belichaming van de Woodstock-generatie. Het idee voor de groep wordt geboren in 1968 na een concert van The Hollies in Los Angeles. Tijdens een samenzijn in huis van Joni Mitchell zingen ze de song Helplessly Hoping van Stephen Stills en wordt er besloten een groep te vormen. Een turbulente geschiedenis zou volgen.
Helplessly Hoping
Voor The LSB Experience begon het óók allemaal met Helplessly Hoping. Toen de drie zangers en ook naamgevers van de band -gevormd door de eerste letters van hun achternaam- Marcel Luntungan, Hans Sligter en Sjoerd van den Broek in 2010 voor het eerst samen zongen was het deze song die hun daarna deed besluiten verder te gaan. Dikwijls aangevuld met bassist Rob Hendriks en drummer Peter Deiman (Emmen), plus sinds enkele jaren toetsenist Andy Nijmeijer (Coevorden). Zes muzikanten verbonden door hun liefde voor tijdloze muziek uit de seventies, de periode waarin zij vrijwel allen tieners waren.
Buitenland
The LSB Experience speelt al jaren op het grootste Beatles festival in de VS, Abbey Road on the River, en heeft meerdere keren opgetreden in The Cavern in Liverpool. De afgelopen jaren treedt de groep jaarlijks op tijdens de Rock and Romance en Flower Power cruises in De Caraïben. En bevonden ze daar zich in goed gezelschap van artiesten als Gino Vannelli, America, The Little River Band, The Beach Boys en Don Felder (The Eagles).
Vinyl
Na de Story of the Troubadour en Beatles and Beyond is Songs of Crosby, Stills, Nash and Young de derde theatertour van The LSB Experience. Alle shows gaan gepaard met een album. Het album Songs of Crosby, Stills, Nash & Young is niet alleen op cd, maar is ook op vinyl verkrijgbaar.
De show
Tijdens de show komen uiteraard grote hits als Our House en Teach Your Children voorbij. Maar niet alleen nummers van CSN&Y passeren de revue, ook solonummers van de heren en van eerdere bands als The Hollies (Nash), Buffalo Springfield (Young & Stills) en The Byrds (Crosby) komen voorbij. Dit alles aangevuld met mooie verhalen en de welbekende publieksinteractie.
De band bestaat uit Marcel Luntungan (gitaar, zang), Hans Sligter (gitaar, zang), Sjoerd van den Broek (gitaar, zang), Rob Hendriks (bas, backing vocals), Peter Deiman (drums) en Andy Nijmeijer (toetsen).
Zaal Café Groothuis, Stationsstraat 75, 7811 GS Emmen
Aanvang 20:30 uur
Meer info op www.eetcafegroothuis.nl/evenementen/
Website thelsbexperience.com
Bron: Peter Deiman