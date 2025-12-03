The LSB Experience besluit succesvolle tour in Emmen

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 3 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WEINIG VERANDERING | REGEN IN HET WEEKEND

Van de zon hoeven we opnieuw niet veel te verwachten, al kunnen er vanmiddag een paar opklaringen voorkomen. Vanochtend valt er soms wat lichte regen maar ook nu is dat niet veel en vanavond en vanavond is het droog. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind en daarmee is het ook redelijk zacht want de maximumtemperatuur is vanmiddag 8 á 9 graden.

Vannacht en morgenochtend is het meestal weer bewolkt en in die fase is er ook weer kans op een beetje regen of motregen. Minimumtemperatuur rond 4 graden.

Morgenmiddag kan het even opklaren en morgenmiddag- en avond is het ook weer droog. Maximum morgen 7 á 8 graden en een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten.

En ook vrijdag is er ‘s ochtends is er kans op een drup regen en dan zijn er ‘s middags veel opklaringen. Het weekend is weer anders want dan zijn er perioden met regen met een toenemende zuid-zuidwestenwind. Maxima vrijdag rond 7 graden, in het weekend van 10 tot 12 graden.