Verhalen achter de kunstvaandels krijgen plek in tentoonstelling ‘Groeten uit Ter Apel’

TER APEL – De tentoonstelling ‘Groeten uit Ter Apel’ loopt al enkele weken, maar steeds duidelijker wordt hoe persoonlijk de kunstvaandels zijn die in het Klooster te zien zijn. De vaandels, gemaakt door inwoners van het dorp, vertellen niet alleen wat Ter Apel voor hen betekent, maar laten ook zien waarom zij meededen aan het project.
Kunstenaar Eline Janssens bedacht de vorm van de vaandels als uitnodiging aan inwoners om hun eigen perspectief te delen. “Iedereen heeft iets anders hoog in het vaandel voor Ter Apel,” vertelde ze eerder. “Met textiel kun je dat op een heel persoonlijke manier vormgeven.”
Ook deelnemer Rob Somers werkte mee aan het project. Hij maakte een vaandel om te laten zien wat hij waardeert aan het dorp. “Ter Apel komt vaak negatief in het nieuws,” zei hij in een eerder interview. “Maar ik wil vooral laten zien wat er wél mooi is.”
Met tientallen vaandels, portretten en verhalen vormt de tentoonstelling een meerstemmig beeld van het dorp. De expositie is nu te zien in Museum Klooster Ter Apel.
Malou Vos