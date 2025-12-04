Budocentrum Chikara introduceert Mixed Martial Arts

WINSCHOTEN – Budocentrum Chikara introduceert vanaf januari 2026 Mixed Martial Arts (MMA) als uniek aanbod in Winschoten.
Vanaf 2 januari 2026 breidt Budocentrum Chikara haar sportaanbod uit met wekelijkse trainingen in Mixed Martial Arts (MMA). Daarmee is Chikara op dit moment de enige locatie in Winschoten waar sporters structureel MMA kunnen beoefenen.
MMA is één van de snelst groeiende vechtsporten wereldwijd, mede door de UFC. Het combineert technieken uit diverse disciplines zoals boksen, kickboksen, grappling, judo en Brazilian Jiu-Jitsu.
De sport traint zowel staande vaardigheden als grondwerk, waardoor deelnemers leren stoten, trappen, takedowns en effectieve controle op de grond.
Deze veelzijdigheid maakt MMA tot een complete full-body workout én een dynamische vechtsportvorm.
Bij Budocentrum Chikara worden de trainingen verzorgd door Peter Hartog. Ze zijn toegankelijk voor iedereen van 16 jaar en ouder, onafhankelijk van niveau. De nadruk ligt op veilig trainen, sportiviteit en persoonlijke groei, of je nu je eerste stappen zet in de sport of al ervaring hebt in vechtsporten.
De MMA-lessen worden gegeven iedere vrijdag vanaf 20.00 uur in Winschoten.
Geïnteresseerden kunnen een gratis proefles boeken via: www.budocentrumchikara.nl
Bron: Peter Hartog