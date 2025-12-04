D66 presenteert kandidatenlijst voor GR2026: optimisme en ambitie centraal

STADSKANAAL – D66 Stadskanaal heeft de definitieve volgorde van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 bekendgemaakt. Leden konden de afgelopen weken stemmen op de lijst, en de uitkomst laat een mooie mix van nieuw enthousiasme en vertrouwde ervaring zien.
De lijsttrekker is huidig fractievoorzitter Thom Berends (31). Berends, economisch adviseur bij de gemeente Emmen, kijkt met optimisme en vertrouwen vooruit: “Ik heb zin in de aankomende verkiezingen. Na de grote overwinning bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen hopen we dit succes door te zetten in de gemeente Stadskanaal en met hetzelfde optimisme aan de gang te gaan. De komende jaren liggen er veel kansen met Nij Begun, Nedersaksenlijn en Makeport Mercurius.”
Daan Elling (29), directeur van een jeugdzorgcoöperatie, staat op plek 2. Plek 3 wordt ingevuld door Jasper Smit (22), student psychologie aan de RUG en huidige fractieondersteuner.
De ervaren bestuurder Klaas Pals volgt op plek 4. Als wethouder en oud-fractievoorzitter brengt hij een schat aan bestuurlijke kennis mee. Op nummer 5 staat Remco van Suchtelen van de Haare (60), ondernemer, voorzitter van de VVBK Stadskanaal en al jarenlang actief als bestuurder bij lokale initiatieven.
In de tussentijd wordt hard gewerkt aan een positieve agenda. “We willen in Stadskanaal met ambitie vooruit, want het kan wél!”
Bron: Jasper Smit fractieondersteuner D66 Stadskanaal