Eerste nieuwe lantaarnpalen in Pekela geplaatst

OUDE PEKELA – Deze week is de gemeente in Oude Pekela gestart met het vernieuwen van de oude straatverlichting langs het Pekelder Hoofddiep.
Omdat de bestaande lantaarnpalen in slechte staat zijn, moeten ze plaats maken voor nieuwe exemplaren in nostalgische stijl. De nieuwe nostalgische lantaarns worden op dezelfde plekken teruggeplaatst. In sommige gevallen krijgen lantaarnpalen een andere plek voor een betere verdeling van het licht.
Naar verwachting worden de werkzaamheden eind januari afgerond.
De foto’s zijn aan de Hendrik Westerstraat gemaakt.
Foto’s: Hilvert Huizing