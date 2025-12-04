Gemeente Pekela vervangt textiel- en glascontainers

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 4 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

DROGE DAG | NA MORGEN ONBESTENDIG

Er is vandaag eerst nog veel bewolking maar in de loop van de dag komen er een paar mooie opklaringen naar ons toe. Het is ook droog en er staat een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind, de maximumtemperatuur is vanmiddag ongeveer 8 graden.

Vanavond blijft het redelijk rustig en droog, maar in de loop van vannacht is er -net als afgelopen nacht- weer kans op enige regen of motregen. De temperatuur daalt daarbij naar 2 of 3 graden. Morgenochtend is er ook nog veel bewolking met misschien een drup regen, maar morgenmiddag is het droog en dan komen er weer een paar opklaringen bij. Maximum morgen 6 á 7 graden en een zwakke tot matige wind uit het zuiden.

In het weekend is het allemaal wat minder rustig want een groter lagedrukgebied komt dan boven Engeland en Schotland te liggen. Dat geeft meer druk op de ketel en bij ons komt er windkracht 4 tot 6 uit het zuiden tot zuidwesten te staan en geregeld valt er dan wat regen of motregen. Maximumtemperaturen in het weekend rond 10 graden.

Ná het weekend is het minder wisselvallig met een enkele bui maar ook wat zon, maximumtemperatuur maandag en dinsdag tot 12 graden!