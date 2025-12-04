Gemeente Pekela vervangt textiel- en glascontainers

PEKELA – Vanaf deze week worden in de gemeente Pekela de huidige (bovengrondse) textiel- en glascontainers van Sympany en Renewi vervangen door nieuwe (ondergrondse) containers van Omrin.
De huidige textiel- en glascontainers blijven tot 31 december 2025 bruikbaar. De nieuwe containers zijn per 1 januari 2026 gratis te gebruiken.
Vanaf dat moment zijn de textielcontainers alleen te openen met een afvalpas. Dit om ervoor te zorgen dat de containers uitsluitend worden gebruikt voor het inleveren van textiel.
Werkt je afvalpas niet meer of ben je deze kwijt? Neem dan contact op via 0597 617555 om een nieuwe pas aan te vragen.
Bron: Gemeente Pekela