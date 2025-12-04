Hommeles en Bommelding bij Radio Westerwolde

Toppyjazz duikt deze week in de wereld van Hommeles en Bommeldingen. Vooral aandacht voor de histerische NSA bij de BOM.
In de week van Sinterklaas en Pietermanknecht (is dit politiek correct?), veel aandacht voor Nederlands Cabaret.
We duiken in de prachtige 21-delige box “Ik zou je het allerliefste”.
Daarin extra een paar opnamen van de beroemde TV-serie Pension Hommeles.
Jammer dat er van Hommeles maar weinig muziek over is, maar deze week en met kerst drie nummers van Donald “Dinky” Jones.
Voor de rest zie de playlist.
Playlist:
01 – Schoencalypso – Donald Jones
02 – Dorrestijns Pers Agentschap – Hans Dorrestijn
03 – De Pincode – Jeroen van Merwijk
04 – De Sollicitatiebrief – Herman Finkers
05 – Dienstmededelingen op het Centraal Station – Wim Sonneveld
06 – De Geest van het Verzet – Lurelei
07 – God is niet dood – Lurelei
08 – Discriminatie – Kabaret Ivo de Wijs
09 – Wat een spreker is die man – Seth Gaaikema
10 – Struikgewas – Toon Hermans
11 – Trosspelletje – Frans Halsema en Gerard Cox
12 – Ik zou je het allerliefste in een doosje willen doen – Donald Jones
13 – De Bom – Henk Elsink
Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.