Kerstmarkt in Kloosterheerd Ter Apel

TER APEL – Op vrijdag 12 december organiseert woonservicecentrum Kloosterheerd van Zorggroep Meander een kerstmarkt.
Tussen 15.00 en 19.00 uur bent u van harte welkom tijdens deze gezellige markt. Op de kerstmarkt zijn allerlei leuke kramen te vinden. U kunt hier kramen bezoeken met kaarten, kerststukjes, kerstdeco, sieraden, lekkernijen van Bakkerij Veenpark en diverse cadeauartikelen. Ook kunt u leuke prijzen winnen met het Rad van Avontuur, of genieten van een hapje en drankje dat wordt verzorgd door het wijkrestaurant van Kloosterheerd en de vrijwilligers en er is live muziek.
Van 18.00 tot 19.00 uur is er een winterwonderwandeling door Kloosterheerd.
Bron: Kloosterheerd