DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Rond middernacht werd de politie gebeld dat in de omgeving van de Norderstraße een vreemd persoon door de tuinen liep. Agenten troffen ter plaatse een 25 jarige inwoner van Weener aan, die vermoedelijk onder invloed van verdovende middelen verkeerde. Agenten vroegen hem meerdere keren zijn legitimatie te tonen, maar aanvankelijk reageerde hij niet. Uiteindelijk escaleerde de situatie, waarbij een agent werd geslagen. De man werd overmeesterd, in de boeien geslagen en naar het politiebureau gebracht.

Sögel

Gisteravond is om kwart voor zes bij de spoorwegovergang in de Industriestraße een auto tegen een trein gebotst. Voor zover bekend raakte de 58 jarige automobilist niet gewond. De schade bedraagt 4.000 euro. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Papenburg

Bij een ongeval op de Overledinger Straße is gistermiddag om drie uur een 24 jarige automobiliste gewond geraakt. De vrouw kwam door onbekende oorzaak met haar Ford Fiësta in de berm terecht, waarna de auto over de kop sloeg. Ze raakte gewond en werd naar een ziekenhuis gebracht. De schade wordt op 4.000 euro geschat.

A31 Bunde/Weener

Gisteren vond tussen 8.00 en 16.00 uur op de snelweg A31 richting Emden, ter hoogte van de parkeerplaats Rheiderland een verkeerscontrole plaats, met de nadruk op het vrachtverkeer. Onder leiding van de snelwegpolitie Leer waren ook agenten van de politie-inspectie Aurich/Wittmund, het districtsbestuur van Leer, het Bundesamt für Logistiek und Mobilitär en de Dienst Handelstoezicht betrokken. De controle, die talrijke overtredingen aan het licht bracht, leverde de volgende bijzonder opmerkelijke bevindingen op: een groot transportvoertuig met Poolse registratie werd gecontroleerd en kon, ondanks overschrijding van de breedte- en hoogtelimieten, geen speciale vergunning overleggen. Bovendien bleek het voertuig een stacaravancontainer te vervoeren op een vrachtwagen die bestemd was voor autotransport. De vrachtwagen was volstrekt ongeschikt voor het vervoer van de container, waardoor een correcte ladingzekering onmogelijk was. Het voertuig mocht de rit niet voortzetten. (Foto)

Tijdens een controle van een groot transport, met Spaanse registratie, werd ontdekt dat het een te groot ventilatiesysteem vervoerde. Naast het ventilatiesysteem vervoerde de chauffeur ook een werkvoertuig. Om de lading te vervoeren, was de laadbak van het voertuig verlengd, waardoor de vrachtwagencombinatie de toegestane voertuiglengte overschreed. Deze chauffeur beschikte bovendien niet over een ontheffingsvergunning en een rijbewijs. De chauffeur kreeg daarom een ​​rijverbod opgelegd en de lading moest worden overgeladen op een ander voertuig. (Foto)

Bij een vrachtwagencombinatie met een Pools kenteken werd vastgesteld dat een van de binnenbanden van de oplegger aanzienlijke slijtage vertoonde. De binnenkant van de band was over het gehele loopvlak zichtbaar. Nadere technische inspectie bracht ook gebreken in het remsysteem aan het licht. De vrachtwagencombinatie werd daarom onveilig verklaard voor gebruik op de weg. De chauffeur kreeg een rijverbod opgelegd totdat de gebreken waren verholpen. (Foto)

Ook werden de volgende overtredingen geconstateerd: in drie gevallen overbelading en in twaalf gevallen overtreding van de voorschriften voor het vastzetten van de lading. In vijf gevallen werden de wettelijk vereiste afmetingen niet nageleefd en in drie gevallen was er sprake van overtreding van de voorschriften voor wegvervoer. In 15 gevallen werden overtredingen van de rijtijdenregeling voor chauffeurs vastgesteld, samen met één overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en zes overtredingen van de Arbeidstijdenwet. Er werd één geval van rijden zonder rijbewijs vastgesteld.

Te hard rijden was de meest voorkomende overtreding. Om de veiligheid voor en binnen het inspectiegebied te waarborgen en te voorkomen dat voertuigen met volle snelheid het controlepunt binnenrijden, werd een zogenaamde snelheidstunnel met geleidelijk afnemende maximumsnelheden ingesteld. Dit is essentieel om ongevallen te voorkomen. 179 weggebruikers negeerden deze maatregel echter en reden het controlegebied binnen, sommigen met aanzienlijk te hoge snelheden.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland