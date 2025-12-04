Organiseer een Vrijheidsmaaltijd in Groningen

GRONINGEN – Vind jij het leuk en belangrijk om mensen samen te brengen? Organiseer dan op 5 mei 2026 een Vrijheidsmaaltijd! Je kunt dat zo klein of zo groot aanpakken als je zelf wilt. In het dorpshuis, in de bibliotheek, in een museum of in het parkje in de wijk – alles mag. Namens Nationaal Comité 4 en 5 mei roept Museum aan de A alle Groningers op om mee te doen, en biedt daarin ook ondersteuning. Vanaf 8 december kun je jouw Vrijheidsmaaltijd aanmelden én eenvoudig een subsidie aanvragen bij het Vfonds.
Aan de eettafel ontmoet je nieuwe gezichten, vinden we elkaar in de verhalen die we delen over vrijheid en onvrijheid en veranderen onbekenden in bekenden. De Vrijheidsmaaltijden, die ieder jaar op 5 mei plaatsvinden, zijn een initiatief van Nationaal Comité 4 en 5 mei in samenwerking met Vfonds. Meer informatie en subsidie aanvragen: https://www.4en5mei.nl/vieren/vrijheidsmaaltijden/.
Financiële bijdrage
De buurt dichterbij elkaar brengen en samen de vrijheid vieren aan tafel – dat is het doel van de Vrijheidsmaaltijden. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei ondersteunt je met gratis promotiematerialen en blikken soep. Wil je een wat uitgebreidere maaltijd organiseren? Via het Vfonds kun je eenvoudig een financiële bijdrage aanvragen. Aanvragen kan van 8 december 2025 t/m 16 maart 2026.
Vrijheidsmaaltijden in Groningen
In het kader van 80 jaar vrijheid Groningen heeft Museum aan de A in 2025 geprobeerd de Vrijheidsmaaltijden in de provincie Groningen tot een succes te maken. Dat is gelukt: waren er een jaar eerder slechts 5 Vrijheidsmaaltijden in Groningen, in 2025 waren dat er 80! Sindsdien is Museum aan de A voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei ‘kwartiermaker’ in de provincie Groningen. Een kwartiermaker is het aanspreekpunt in de regio en denkt actief met mee met organisatoren. Van advies en inspiratie tot verbinding met andere organisatoren, en soms zelfs hulp bij het vinden van een locatie.
Museum aan de A
Museum aan de A organiseert in februari een informatiebijeenkomst voor organisatoren. Bovendien biedt het museum ondersteuning in de subsidieaanvragen, in de promotie van de maaltijden en in de inhoudelijke vormgeving ervan. Het museum deelt graag tips en trucs voor een onvergetelijke maaltijd voor elk budget. Contactpersoon is Sanne Meijer: sanne.meijer@museumaandea.nl.
Bron: Museum aan de A