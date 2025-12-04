Overdekte kerstmarkt in sporthal De Spil Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Op zaterdag 13 december wordt voor de vierde keer de overdekte kerstmarkt georganiseerd in sporthal De Spil in Nieuwe Pekela. Wat ooit begon als een gezellige markt met ongeveer 25 kramen, is inmiddels uitgegroeid tot een sfeervol evenement met maar liefst 40 kramen.
Dankzij de warme sfeerverlichting waan je je alsof je in de avond over een echte kerstmarkt struint. Tijdens de markt is er live muziek, wat bijdraagt aan de feestelijke ambiance. In de middag brengt de kerstman ook nog een bezoekje, wat het extra leuk maakt voor jong en oud.
Iedereen is van harte welkom om deze gezellige kerstmarkt te bezoeken. De markt is geopend van 9.30 tot 17.00 uur en de entree is gratis. Om 14.30 uur komt de kerstman langs.
Bron: Gerrie Groenhof