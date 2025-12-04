ONSTWEDDE – De kerstman verruilt dit jaar zijn rendieren voor paardenkracht tijdens de Santaride bij Manege de Driesporen.
Manege de Driesporen in Onstwedde maakt zich op voor een bijzonder feestelijk spektakel! Op zaterdag 13 december organiseert de vereniging de Santaride: een vrolijke, bont versierde optocht waarbij ruiters én menners in volledige kerststijl door het dorp trekken.
Om 15.00 uur vertrekken we in een feestelijke stoet vanaf Manege de Driesporen voor een sfeervol defilé door het dorp. Na afloop worden alle deelnemers op de manege getrakteerd op warme chocolademelk met iets lekkers.
Dresscode: Santa / Christmas Style
Iedereen wordt aangemoedigd om zichzelf én het paard of de wagen te versieren in kerstthema: kerstmannen, elfjes, slingers, kerstbellen, rendieren… hoe feestelijker, hoe beter!
Publiek van harte welkom
Langs de route is publiek meer dan welkom om de stoet te bewonderen en te genieten van dit magische kersttafereel. Kom vooral kijken en maak er samen met ons een gezellige middag van!
De route is als volgt:
Start bij Manege de Driesporen Onstwedde, Wessinghuizerweg, Dorpsstraat, Havenstraat, Jabbingelaan, Dorpsstraat, Roessinghlaan, Boslaan, Landlaan, Jensinghelaan, Tellingerweg, Huisinghelaan, Weerdinghelaan, Landlaan, Boslaan, Hardingstraat, Dorpsstraat, Wessinghuizerweg, eindpunt bij de Manege.
Nog steeds mogelijk om je aan te melden
Er zijn nog plekken beschikbaar voor deelnemers. Dus ben je ruiter of menner en wil je meerijden in deze vrolijke kerststoet? Meld je dan snel aan!
Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.manegededriesporen.nl
of stuur een e-mail naar: aanmelden-driesporen@hotmail.com
Let op: dit jaar vindt de Santaride plaats. Volgend jaar, gelijktijdig met de winterfair, organiseren we weer een Lichtjesparade in de avond.
Bron: Dorien Smith
Foto’s: Freerk Boskers