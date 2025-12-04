Sfeervolle lichtjestocht door Alteveer, Holte & Onstwedde 

ALTEVEER, HOLTE, ONSTWEDDE – Op vrijdag 19 december 2025 om ca. 18.30 uur zet men vanuit Tange (Alteveer) de tocht in gang voor een vrolijke, fonkelende rondrit langs Alteveer, Holte en Onstwedde. Dit wordt georganiseerd door Elise Hageman-Dierkes in samenwerking met: Tanger Tapje en Strockmeijer Containerverhuur.
Ook dit jaar worden de tractoren weer prachtig versierd met lichtjes, slingers en creaties die je niet wilt missen. Ze rijden stapvoets, zodat iedereen rustig kan genieten van het kleurrijke spektakel. En uiteraard is de kerstman dit jaar ook weer van de partij! Je kunt hem onderweg vrolijk toezwaaien terwijl hij een klein cadeautje of iets lekkers uitdeelt.
Het wordt een avond vol gezelligheid, warmte en dorpssfeer — een perfecte gelegenheid om samen met familie, vrienden en buren langs de route te staan. Trek dus je warmste jas aan, neem je camera mee en laat je verrassen door de creatieve uitbundigheid van de deelnemers.
Kom je ook kijken? Je bent van harte welkom om deze feestelijke traditie mee te beleven!
Route Alteveer:
Beumeesweg, Iepenlaan, Beukenstraat, Meidoornlaan, Berkenstraat, Veenhofsweg (klein stukje richting het Streekje), Streekje, Tangerweg, Keiweg, Parallelweg, Tangerveldweg.
Route Holte/Onstwedde:
1e Achterholtsweg, Holte, Dorpsstraat, Kampweg, Havenstraat, Kerklaan, Boslaan, Luringstraat, Dorpsstraat, Jabbingelaan, Havenstraat, Dorpsstraat, Karskenslaan, Tuinlaan, Roessinghlaan richting Boslaan, Landlaan, Tellingerweg, Verlengde Luringstraat.
Eindpunt: Beumeesweg in Tange (Alteveer).
En wil je even opwarmen met een warme chocomelk, thee/koffie of iets anders? Kom dan gezellig langs in de tent bij het Tanger Tapje! (bij het start-/eindpunt). Opdrinken in de tent of meenemen om te genieten langs de route? Alles is mogelijk!
De gemeentelijke en provinciale vergunningen zijn mede mogelijk gemaakt door het Dorpsfonds Alteveer.
Bron: Elise Hageman-Dierkes