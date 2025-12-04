Sinterklaas brengt een bezoek aan de Blanckenborg

BLIJHAM – In de Blanckenborg werd deze week ook Sinterklaas gevierd. Sinterklaas en zijn Pieten kwamen in het Doe & Eet Café en verrasten de kinderen van de medewerkers met een mooi cadeautje.
De bewoners genoten ondertussen van koffie, thee of warme chocolademelk met slagroom en niet te vergeten, banket! Na het moment met de kinderen stond er een feestelijke Sinterklaasbingo op het programma. De prijzen hiervoor werden gesponsord door Klussenbedrijf D.J. Gernaat uit Bellingwolde.
Het was een middag vol verwennerij, lekkers en vooral gezelligheid.
Bron: Christie Koopman