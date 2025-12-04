Video: Winschoters reageren positief op nationaal monument tegen seksueel geweld

WINSCHOTEN – In Winschoten staat sinds kort het nationaal monument tegen seksueel geweld. Het kunstwerk, dat erkenning biedt aan slachtoffers en het onderwerp zichtbaar moet maken, roept bij inwoners vooral positieve reacties op.
Op straat laten veel mensen weten het belangrijk te vinden dat er op deze manier aandacht wordt gevraagd voor een probleem dat volgens hen nog altijd groot is. Verschillende inwoners noemen het monument “nodig” en “een teken dat het onderwerp serieus wordt genomen”.
Opvallend is dat veel Winschoters verrast én trots zijn dat het nationale monument juist in hun stad is geplaatst. Zij geven aan dat Winschoten niet vaak het decor is voor landelijke initiatieven van deze omvang, en zien de komst van het monument als een signaal dat het thema ook in deze regio leeft.
Het monument maakt deel uit van een bredere campagne waarin aandacht wordt gevraagd voor de impact van seksueel geweld en de noodzaak om het bespreekbaar te maken.
Kyan Daniëls