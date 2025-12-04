Voetbalvereniging Wedde krijgt ongewenst bezoek

WEDDE – Vanmorgen ontdekten vrijwilligers dat er is ingebroken bij de tijdelijke kantine van v.v. Wedde.
Bij voetbalvereniging VV Wedde wordt sinds december 2024 met man en macht gewerkt aan een grootschalige verbouwing van het clubgebouw. Wat begon met de sloop van kleedkamers en een scheidsrechtershok, is uitgegroeid tot een indrukwekkend project waar tientallen vrijwilligers zich met hart en ziel voor inzetten.
De oude kleedkamers 1 en 2, evenals het scheidsrechtershok, werden volledig gestript en opnieuw opgebouwd. De ruimtes werden gestukt, voorzien van nieuwe installaties, kunststof kozijnen met HR++-glas en tegelwerk.
Ook de oude kantine wordt stevig aangepakt. Tot dat deze klaar is maakt de voetbalvereniging gebruik van een tijdelijke kantine, die de naam ’t Hokje heeft gekregen. Vanmorgen troffen vrijwilligers, die druk met de verbouwing bezig zijn, daar een opengebroken deur aan. Diverse waardevolle spullen, zoals een JBL speaker, maar ook een hele voorraad mixdrank is gestolen.
“Mensen aan de Oostersingel te Wedde; hebben jullie gisteravond of vannacht iets gemerkt of hebben jullie wellicht een (deurbel) camera? Neem dan contact met ons op! Dit kan via Facebook of via Ben Becker 0610267336”, meldt de voetbalvereniging op Facebook.