Voorstelling Mijn Geheime Vader over spionage in theater vanBeresteyn

VEENDAM – Donderdagavond 11 december is de bijzondere muziektheatervoorstelling ‘Mijn Geheime Vader’ te zien in theater vanBeresteyn. In deze spannende en ontroerende voorstelling duiken theatermakers Klemens en Klavertje Patijn in het geheimzinnige leven van hun vader, een voormalige geheim agent bij de AIVD. Een verhaal over geheimen en de zoektocht naar identiteit in tijden van dreigende oorlog.
De vader van Klemens en Klavertje Patijn had vier paspoorten, meerdere identiteiten en een mysterieuze zwarte koffer vol geheimen. Jarenlang werkte hij als geheim agent voor de Nederlandse veiligheidsdienst, de AIVD. Zijn kinderen wisten niet wat hij werkelijk deed. Hij sprak Russisch aan de telefoon, verdween wekenlang, en keerde terug met een andere auto en een nieuwe look.
In ‘Mijn Geheime Vader’ onderzoeken Klemens en Klavertje Patijn hun jeugd, het zwijgen van hun vader en de impact van zijn geheimen op hun leven. De voorstelling is een persoonlijke en indringende reis naar de waarheid, identiteit en de onzichtbare oorlog die zich afspeelde achter de schermen van het dagelijkse leven.
De voorstelling biedt een unieke mix van muziek, theater en spanning. De makers verbinden de grote thema’s van vrijheid, veiligheid en de prijs van geheimen met de persoonlijke, intieme verhalen van de kinderen van een geheim agent. Het resultaat is een voorstelling die de geschiedenis tot leven brengt.
Datum: Donderdag 11 december 2025
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn