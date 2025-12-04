Vrolijkheid ten top in Stadskanaal

STADSKANAAL – In het centrum van Stadskanaal verzamelde zich vanavond een aantal auto’s, prachtig versierd met heel veel gekleurde lampjes.
De bedoeling was om een rondrit door de Kanaalstreek en Westerwolde te maken, met name langs verzorgingstehuizen, om zo een beetje licht in de duisternis te brengen.
Heel wat uren werk was eraan voorafgegaan, de chauffeurs en bijrijders hebben in de voorbereiding
en de rondrit enorm veel plezier beleefd. Geweldig mooi om te zien!
Op 12 december is in dezelfde sferen een Kersttoer Groningen. Aanvang 17.30 uur bij de Gamma in Stadskanaal.
Bron en foto’s: Johan Deuling