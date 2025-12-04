Winterfair bij de Weefspoele

TER APEL – Op 13 december wordt van 11.00 tot 16.00 in het buurthuis de Weefspoele in het AGO dorp Ter Apel een Winterfair gehouden.
Het wordt een markt met kramen vol sfeer en gezelligheid.
Bron: Marja van Dijk
TER APEL – Op 13 december wordt van 11.00 tot 16.00 in het buurthuis de Weefspoele in het AGO dorp Ter Apel een Winterfair gehouden.
Het wordt een markt met kramen vol sfeer en gezelligheid.
Bron: Marja van Dijk
Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.