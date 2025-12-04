Workshop Marktplaats in bibliotheek Vlagtwedde  

VLAGTWEDDE – Veel mensen gebruiken Marktplaats, maar hoe werkt het nu écht? Kom op donderdag 11 december om 15.00 uur naar de Bibliotheek Vlagtwedde voor een workshop Marktplaats. Je leert stap voor stap hoe je veilig en slim spullen koopt én verkoopt. Je krijgt handige tips & trick en er is ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen.
Tijdens deze workshop leer je hoe je veilig en slim kunt kopen én verkopen via Marktplaats. We laten je zien hoe je een goede advertentie schrijft en duidelijke foto’s maakt. Ook leer je waar je op moet letten als je iets koopt: hoe je zoekt, contact opneemt met de verkoper en veilig betaalt.
Neem je eigen smartphone of laptop én je Marktplaats-account mee.
Aanmelden via de website www.biblionetgroningen.nl/agenda/westerwolde of via de balie van de bibliotheek van Vlagtwedde
Meedoen is gratis; de koffie is voor eigen rekening.
Bron: Harma de Roo