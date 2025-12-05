Activiteiten voor jongeren uit Oldambt in de kerstvakantie

OLDAMBT – De kerstvakantie staat weer voor de deur en TOF Oldambt heeft opnieuw een mooi, actief en gratis toegankelijk programma samengesteld voor jongeren in de gemeente Oldambt. Wie houdt van actie en gezelligheid, kan deze vakantie lasergamen én de schaatsbaan op.
Jongeren krijgen een flyer toegestuurd, deze wordt daarnaast via scholen en online kanalen gedeeld. Zij worden uitgenodigd om hun favoriete activiteiten te kiezen, zich aan te melden en vooral ook vrienden mee te nemen.
Jurrie Nieboer, wethouder Jeugd en Onderwijs, is enthousiast: “Het is belangrijk dat jongeren elkaar kunnen ontmoeten, plezier maken en nieuwe ervaringen opdoen. Met het programma van TOF Oldambt bieden we hen een veilige en fijne plek om actief bezig te zijn tijdens de vakantie. Ik ben trots op dit mooie aanbod en hoop dat veel jongeren meedoen.”
De activiteiten
Lasergamen
Datum: maandag 22 december
Tijd: 19.00 – 21.10 uur
Locatie: De Broedplaats, Bovenburen 72 in Winschoten
Aanmelden: https://2cm.es/1kzTx
Schaatsen op de ijsbaan van Kardinge!
Datum: dinsdag 23 december 2025
Tijd & locatie: De bus vertrekt om 12:00 uur vanaf Garst 1 te Winschoten. Ze verwachten om 16.45 uur weer terug te zijn.
Aanmelden: https://2cm.es/1kzTx
Over TOF Oldambt
TOF Oldambt is een initiatief van de gemeente Oldambt, in samenwerking met scholen, SWO en de GGD. Samen organiseren zij activiteiten voor jongeren binnen het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving.
Meer informatie is te vinden op de social media kanalen en de website van TOF Oldambt, www.tofoldambt.nl
Bron: Gemeente Oldambt