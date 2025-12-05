Directiewissel bij Cultuurhuis De Klinker

WINSCHOTEN – Per 1 februari 2026 start Jolanda Stoppels als nieuwe directeur-bestuurder van Cultuurhuis De Klinker. De Raad van Toezicht is enthousiast over haar komst en ziet uit naar de nieuwe energie en ideeën die zij meebrengt. Samen met Ciska Sikkema, die op 1 januari 2026 start als adjunct-directeur, vormt zij het nieuwe directieteam van hét cultuurhuis van Oldambt en de regio.



Warm afscheid van Robert Bangma

Met de benoeming van het nieuwe directieteam neemt De Klinker per 1 januari 2026 afscheid van Robert Bangma. Na vijf jaar met strategisch inzicht, vasthoudendheid en visie te hebben gebouwd aan De Klinker, kiest hij voor een nieuwe fase waarin hij letterlijk dichter bij huis gaat bouwen. De Raad van Toezicht bedankt hem voor zijn grote inzet en de stevige basis die hij achterlaat.



Jolanda Stoppels: brede ervaring in cultuur én publiek domein

Jolanda Stoppels brengt ruime ervaring mee uit de culturele sector, onder meer bij SPOT Groningen (De Oosterpoort & Stadsschouwburg), waar zij werkte aan het versterken van de publieksfunctie en het ontwikkelen van nieuwe culturele concepten en samenwerkingen met het bedrijfsleven. Ze heeft daarnaast ervaring bij ESNS en beschikt over een bedrijfskundige achtergrond. Momenteel werkt zij bij de directie Werk & Participatie van de gemeente Groningen, waar zij leidinggeeft aan afdelingen voor werkgeversdienstverlening, re-integratie en organisatieontwikkeling. Haar focus op transitie en samenwerking maakt haar tot een waardevolle aanwinst voor De Klinker.



Ciska Sikkema: vertrouwd gezicht in een bredere rol

Met haar start als adjunct-directeur combineert Ciska Sikkema haar huidige rol als hoofd van het kunstencentrum met aanvullende HR-taken. Zij brengt daarvoor haar ervaring mee als directeur en cultuurcoördinator in het onderwijs, aangevuld met haar expertise in teamontwikkeling en organisatievraagstukken. Deze combinatie maakt haar tot een sterke verbindende kracht binnen het nieuwe directieteam.



Reactie van de Raad van Toezicht

“Wij zijn heel blij dat Jolanda voor De Klinker heeft gekozen. De uitgebreide selectieprocedure geeft ons veel vertrouwen in de samenwerking en in de stappen die we samen met haar kunnen zetten. Jolanda en Ciska brengen samen een schat aan ervaring mee. Dit directieteam is een verrijking voor onze organisatie.”



Brede culturele programmering als stevige basis

De Klinker ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot een veelzijdig cultuurhuis met een breed publiek aanbod: podiumvoorstellingen van cabaret tot dans en muziek, een filmhuis met kwaliteitsfilms, een kunstencentrum waar cursisten van alle leeftijden hun creativiteit ontwikkelen, een intensievere samenwerking met de bibliotheek die stevig in de gemeenschap staat en ruime mogelijkheden voor educatie, ontmoeting, eigen producties en talentontwikkeling. Het nieuwe directieteam krijgt de opdracht om deze veelzijdigheid verder te versterken en te verbinden met de regio.



Samen verder bouwen

Met Jolanda en Ciska kiest De Klinker voor leiderschap dat ervaring, creativiteit en verbinding centraal stelt. De komende jaren bouwen zij samen met het team verder aan een sterke culturele voorziening voor Oldambt en omstreken.

Bron: Susanne Visser