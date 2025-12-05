Dit zijn de gasten en onderwerpen in de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom.
Dieverdoatsie, het streektaalprogramma gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo, kunt u beluisteren van 10.00 tot 11.00 uur, met streektoalmeziek, Dieverdoatsie agenda, spreuk vd zoaterdag en een verhoal oet Dideldom.nu. Jan Prummel en Annelies Groenhof van Reumactief Knoalstreek zijn te gast en vertellen over deze patiëntenvereniging en de winterwandeling in Sellingen.
Aansluitend kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Presentatie is deze keer in handen van Jan van Assema. Naast de vaste onderdelen, zoals de activiteitenagenda, het weerbericht en de krantenkoppen, spreekt Jan met: Jan Willem Roelofs over de uitverkoop in Kinderwagenmuseum Nieuwolda en Wim Eilert over de nieuw opgerichte politieke partij Samen Voor Westerwolde.
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
