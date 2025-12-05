Gedicht: Thuiskomen in het Ambonezenbosje

Foto: Catharina Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Oldambt

FINSTERWOLDE – Arjen Boswijk stuurde het gedicht: Thuiskomen in het Ambonezenbosje

In de noordelijke polder

vernoemd naar Carel Coenraad Geertsema,

ooit Commissaris van de Koningin van Groningen,

loopt de weg dood voorbij Hongerige Wolf

daar wordt een essenbosje geplant

van nieuwe natuur in de polder

Het is de plek waar gerepatrieerde Molukkers,

Ambonezen in de volksmond,

worden gehuisvest in 1953

een tijdelijk sober onderkomen

na hun tocht uit het verloren Indië,

hier wonen ze samen ver weg

met hun eigen taal, geloof en cultuur

ver van de wereld als of ze nog samen

op hun geliefde Ambon wonen

Ze stichten een schooltje,

een kerk en een ziekenzaal

en wonen in barakken

waar eens NSB-ers na de oorlog

maar vandaag een plek 

van het Groninger Landschap

van mensen, geschiedenis en cultuur

En de wortels van de Ambonezen

mogen zichtbaar blijven als ontmoetingsplek

van de Molukse gemeenschap

voor vandaag en de komende generaties

Arjen Boswijk

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.