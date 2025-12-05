FINSTERWOLDE – Arjen Boswijk stuurde het gedicht: Thuiskomen in het Ambonezenbosje
In de noordelijke polder
vernoemd naar Carel Coenraad Geertsema,
ooit Commissaris van de Koningin van Groningen,
loopt de weg dood voorbij Hongerige Wolf
daar wordt een essenbosje geplant
van nieuwe natuur in de polder
Het is de plek waar gerepatrieerde Molukkers,
Ambonezen in de volksmond,
worden gehuisvest in 1953
een tijdelijk sober onderkomen
na hun tocht uit het verloren Indië,
hier wonen ze samen ver weg
met hun eigen taal, geloof en cultuur
ver van de wereld als of ze nog samen
op hun geliefde Ambon wonen
Ze stichten een schooltje,
een kerk en een ziekenzaal
en wonen in barakken
waar eens NSB-ers na de oorlog
maar vandaag een plek
van het Groninger Landschap
van mensen, geschiedenis en cultuur
En de wortels van de Ambonezen
mogen zichtbaar blijven als ontmoetingsplek
van de Molukse gemeenschap
voor vandaag en de komende generaties
Arjen Boswijk