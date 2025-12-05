DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Tussen maandag 25 november 18.00 en dinsdag 26 november 13.00 uur is aan de Russellstraße in Papenburg een geparkeerde Renault beschadigd. De dader is onbekend. De politie verzoekt hem en andere getuigen contact op te nemen via 04961 / 926-0.
Gisteren is tussen 17:15 en17:50 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Kirchstraße in Papenburg een VW Tiguan aangereden. De schade bedraagt 3.000 euro. De veroorzaker is onbekend. De politie verzoekt hem en andere getuigen contact op te nemen via 04961 / 926-0.
Haren
Tussen maandag 27 oktober 18.00 en zaterdag 15 november 15.00 uur is aan de Hollandstraße in Haren bij een woning ingebroken. De dader brak de huisdeur van de op dat moment leegstaande woning open en doorzocht de kamers. Voor zover bekend is er niets gestolen. De schade bedraagt 500 euro. De politie verzoekt hem en andere getuigen contact op te nemen via 05932/72100.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland