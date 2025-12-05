Opname kerkdienst vanuit de Chr. Gereformeerde kerk van Nieuwe Pekela te beluisteren bij RTV Westerwolde

Foto: Jan Bossen
- Catharina Glazenburg - Gemeente Pekela, Radio Westerwolde

RTV WESTERWOLDE –  RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 7 december zenden we een opname van zondag 8 december 2024 vanuit de Chr. Gereformeerde kerk van Nieuwe Pekela uit.

Voorganger: Ds. Bulten

Schriftlezing: Openbaring 4 vers 1-11 (HSV)

Thema: “Een inkijkje in Gods hemelse troonzaal”

De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 7 december uitgezonden en maandagavond 8 december om 22:00 uur herhaald.

U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.

Bron: Gert Wubs

