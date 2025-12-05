Overzicht van de kerstmarkten in de regio

REGIO – De komende tijd worden er weer veel kerstmarkten in deze regio georganiseerd. Hieronder een overzicht. Staat uw evenement er (nog) niet bij, stuur dan een mail naar redactie@westerwoldeactueel.nl
Bourtange – 29/30 november + 6/7 december + 13/14 december 2025. De openingstijden zijn op zaterdagen van 11.00 tot 21.00 uur en op zondagen van 11.00 tot 18.00 uur.
Finsterwolde – Op 14 december in MFC De Hardenberg van 16.00 – 20.00 uur.
Jipsinghuizen – Bij zorgboerderij de Spinberg van 15.00 tot 19.00 uur.
Midwolda – Op 12 december in De schakel, aanvang 16.00 uur.
Mussel – 12 december van 16.00 tot 21.00 uur.
Nieuwe Pekela – Op 7 december in Het Tehuis aan de ds. Sicco Tjadenstraat. De markt is van 09.00 tot 13.30 uur en wordt georganiseerd ten bate van de Hervormde Gemeente Nieuwe Pekela.
Sporthal De Spil op 13 december vanaf 9.30 uur Beukenlaan 1 in Nieuwe Pekela
Oude Pekela – In de Binding van 11.00 tot 16.00 uur op 7 december.
In de Wedderwegkerk op 13 december van 9.30 tot 13.00 uur.
Sellingerbeetse – Op 13 december van 10.00 tot 17.00 uur in het kerkje Opwaarts!
Stadskanaal – Moonlightshopping op 12 december van 18.00 tot 23.00 uur.
Kerstmarkt in de Kanaalpassage op 13 december van 10.00 tot 17.00 uur.
Ter Apel – Op 13 december van 11.00 tot 16.00 uur in buurthuis De Weefspoele.
Op 12 december van 15.00 tot 19.00 uur in Kloosterheerd.
Veelerveen – Op 6 december in Ons Noabershoes van 12.00 tot 17.00 uur.
Veendam – Op 14 december in de Stainkroeg
Vlagtwedde – Op 10 december bij de Bolderborg van 14.00 tot 16.30 uur
Vriescheloo – Op 13 december van 14.00 tot 20.00 uur in ’t Ganzenust
Wedde – Op 14 december in De Voortgang van 14.00 tot 18.00 uur.
Wildervank – Op 7 december in het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum van 14.00 tot 19.00 uur
Winschoten – Op 14 december in de St. Vituskerk aan de Langestraat 75 in Winschoten.
Moonlight Shopping op 19 december in het centrum.
Op 9 december bij Dollard College PrO Winschoten, Bovenburen 11a van 16.00 tot 19.00 uur.