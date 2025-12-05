Sinterklaas en zijn pieten feestelijk onthaald bij CBS De Verrekijker

TER APEL – Een bijzondere dag voor de leerlingen van basisschool De Verrekijker: Sinterklaas bracht vandaag, samen met twee pieten, een feestelijk bezoek aan de school. Het gezelschap arriveerde in stijl met paard en wagen, terwijl de twee pieten sportief op de fiets kwamen aanrijden.



Buiten, bij de gymhal aan de Kapelweg, stonden de kinderen al vol verwachting klaar. De timing was perfect: precies op het afgesproken moment draaide de bonte stoet het schoolplein op. Na een warm welkom en een officieel ontvangstwoord van Pien Nijhof, groepsleerkracht van groep 1 en 2, werd de Sint via een rode loper naar binnen begeleid.



Voor de bovenbouw begon het feest met het uitpakken van hun getrokken lootjes in de klas. De overige groepen mochten naar de feestelijk ingerichte gymzaal, waar een versierde stoel voor Sinterklaas klaarstond. Het feest startte met een vrolijke pietendans, waarbij de kinderen enthousiast meezongen en dansten.



Na twee dansnummers werden de leerlingen verdeeld in drie groepen. In de kleurhoek konden de kinderen aan de slag met tekeningen van stoomboten, Sinterklazen en pieten. Een tweede groep oefende op speelse wijze evenwicht, klimmen en klauteren met behulp van diverse attributen, net als Sint en Piet op de daken. Onderwijsassistent Eefke van Hartingsveldt hielp waar nodig.



De derde groep mocht in een kring dicht bij Sinterklaas zitten. Een voor een werden de kinderen naar voren geroepen. Uit het grote boek las de Sint voor wat piet over hen had verzameld: van huisdieren tot hobby’s, niets was hem ontschoten. Na afloop wisselden de groepen zodat ieder kind zijn moment had bij Sinterklaas.



In de gymzaal was ook een muzikaal spel met gekleurde buizen. Op het ritme van een bekende Sinterklaasliedje speelden de kinderen hun eigen “noten”. Juf Marijke Vos, leerkracht van groep 3 en 4, gaf met een grote kaart aan welke kleur, en dus welke noot, aan de beurt was. Sinterklaas genoot zichtbaar van het optreden.



Na een feestelijke afsluiting met nog één groot dansmoment vertrokken Sinterklaas en zijn pieten weer richting hun volgende bestemming. Een dag vol muziek, beweging en prachtige momenten, die de kinderen van De Verrekijker niet snel zullen vergeten.

Tekst en foto’s: André Dümmer