Sinterklaas feestelijk aangekomen bij MFA De Zuides in Sellingen

SELLINGEN – Sinterklaas is vandaag op bijzondere wijze aangekomen bij MFA De Zuides in Sellingen.
De Goedheiligman verscheen samen met zijn Pieten in een shovel. Gelukkig was het weer vandaag rustig, waardoor de Sint zonder problemen zijn weg naar Sellingen vond.
Muziekvereniging Jeduthun zorgde voor een vrolijke sfeer met bekende Sinterklaasliedjes. De peuters van PSG De Eekhoorns en de leerlingen van CBS Het Gebint en OBS Op d’ Esch hebben volop genoten van een geslaagde dag.
Bron en foto’s: Rosie Meems-Smit