Sinterklaas feestelijk aangekomen bij MFA De Zuides in Sellingen

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 5 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KLEIN BEETJE ZON | MORGEN NOGAL REGENACHTIG

Er kan vanochtend een drup regen of motregen vallen en het is bewolkt, maar later in de ochtend en vooral vanmiddag en vanavond zullen er ook wel weer een paar opklaringen voorkomen. Het blijft dan droog en het wordt vanmiddag ongeveer 6 graden. Er staat een zwakke wind uit zuidoost tot zuid, later is er een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten.

Vannacht is het bewolkt en morgen valt er daarna geregeld wat regen. Matige tot vrij krachtige wind morgen, minimumtemperatuur komende nacht rond 3 graden en een maximum later in de middag van 8 of 9 graden.

Zondag begint daarna iets beter met af en toe zon en meestens droog weer, later is het zwaar bewolkt met vooral zondagavond af en toe regen. Vrij krachtige zuidwestenwind zondag en een maximumtemperatuur rond 10 graden. Na het weekend blijft er een zuidwestenwind met wisselende bewolking en soms een periode met wat regen. Maar vooral ook met middagtemperaturen rond 12 graden!