Sinterklaas fietst Maranathaschool voorbij

WINSCHOTEN - Op vrijdagochtend 5 december stonden alle kinderen, ouders en leerkrachten klaar op het schoolplein van cbs Maranatha om Sinterklaas te ontvangen. Tot hun verbazing kwamen Sint en Piet in een bakfiets in een razend tempo voorbij. Piet stopte niet bij de school, maar reed snel door…
Had Sint de kaart van Winschoten niet ontvangen? Gelukkig was dit niet het geval en kwam de Sint na een extra rondje toch nog het schoolplein op fietsen.
Alle kinderen kregen een leuk cadeau en het werd een gezellige dag!
Bron en foto’s: cbs Maranatha