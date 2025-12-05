Songs & Stories – Een unieke muzikale ontmoeting tussen Bart van Liemt en Oliver Pesch in d’Rentmeester

VALTHERMOND – Op vrijdag 12 december presenteert Stichting Cultureel Bolwerk Veenkoloniën in Concertboerderij d’Rentmeester een nieuwe editie van Songs & Stories, de intieme concertreeks waarin twee songwriters samen het podium delen voor een avond vol muziek, verhalen en spontane inspiratie. Deze editie brengt twee bijzondere artiesten samen die normaal gesproken niet met elkaar optreden: Bart van Liemt (The Sheer) en Oliver Pesch.
Bart van Liemt
The Sheer, wie kent ze niet! Met hits, shows op Lowlands en Pinkpop en zijn herkenbare stem drukte Bart van Liemt een stempel op de Nederlandse pop. Na The Sheer volgden projecten als Baskerville, Bade en The Astral Twins, en in 2024 keerde hij terug naar de kern: nieuwe muziek onder zijn eigen naam. Met singles als Here’s To Forever en Road To Somewhere laat hij opnieuw horen hoe sterk zijn songwriting is.
Oliver Pesch
Songwriter Oliver Pesch herken je na één lied. Zijn warme stem, Americana- en folk-invloeden en zorgvuldig geschreven teksten maakten hem een opvallende naam binnen de Nederlandse muziekscene. Zijn album Kid with the Dice kreeg lof van publiek en pers, en live weet hij met openheid en muzikaliteit elke zaal te raken.
Songs & Stories
Bij Songs & Stories delen twee artiesten hun liedjes én de verhalen daarachter. Ongerepeteerd en in het moment ontstaat een bijzondere wisselwerking die het publiek dichter bij de artiest brengt dan bij een regulier concert. De serie wordt samengesteld door songwriters Maurice van Hoek en Sophie Janna.
Datum: vrijdag 12 december | 20:15
Locatie: Concertboerderij d’Rentmeester, Valthermond
Info op: www.drentmeester.nl
Bron: Elise Kerner