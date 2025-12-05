Ter Apeler Harmonie start derde editie Nieuw Talent Orkest

TER APEL – Na twee succesvolle edities start de Ter Apeler Harmonie de derde editie van Nieuw Talent Orkest Ter Apel.
Dit is een muziekproject voor volwassenen. Iedereen kan meedoen. Muzikale ervaring is niet nodig. Je leent een instrument van de vereniging. De inspirerende leiding is in handen van Toine Weterings.
Je repeteert 20 keer, elke maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur, in de Polderputten aan de Hanetangerweg 5A in Ter Apel. De eerste repetitie is op maandag 12 januari van 19.30 tot 21.30 uur.
Geef je voor 5 januari op bij Hans Wilthof hans.wilthof@gmail.com
www.terapelerharmonie.nl