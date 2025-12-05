Veendam geselecteerd voor EK Voetbal onder 19

VEENDAM – Veendam mag zich in 2029 één van de trotse speelsteden noemen van het UEFA Europees Kampioenschap Voetbal Onder 19. Het toernooi wordt gespeeld in het Henk Nienhuis Stadion. De toewijzing is een bekroning op de succesvolle samenwerking tussen de KNVB, Veendam 1894 en de gemeente Veendam.
“Dit is geweldig nieuws voor Veendam en de hele regio! Dat Nederland het EK Onder 19 organiseert is al iets om trots op te zijn, maar dat Veendam één van de speelsteden wordt, maakt het helemaal bijzonder. Dankzij de hechte samenwerking met de KNVB en Veendam 1894 kunnen we opnieuw internationaal topvoetbal laten plaatsvinden op historische grond. Dit evenement brengt niet alleen fantastisch voetbal met zich mee, maar ook kansen voor maatschappelijke impact en verbinding. Zo stimuleert het kinderen tot actieve deelname aan sporten als voetbal. We kunnen niet wachten om Europa in Veendam te verwelkomen.” Aldus wethouder Henk Jan Schmaal.
Bij Veendam 1894 heerste na maanden wachten vooral opluchting op het bericht dat Veendam een van de speelsteden is geworden.
Het EK toernooi wordt ook gespeeld in Emmen, Almere en Volendam. Samen met nationale, regionale en lokale partners wil de KNVB een veilig, inclusief en inspirerend toernooi organiseren voor de internationale ontwikkeling van toptalenten.
Bron: Peter Panneman