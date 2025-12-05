Veendam zet stappen met “Orange the World”

VEENDAM – Donderdagavond 4 december 2025 organiseerde Jongerencentrum Break! uit Veendam een wandeltocht in het kader van “Orange the World” ,de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.
Onder het thema “Veilig overal en altijd!”. Circa 50 inwoners van Veendam maakten samen stappen tegen geweld. De wandeling startte bij het gemeentehuis van Veendam en ging o.a. via het Julianapark en eindigde bij Jongerencentrum Break! Waar ruimte was voor een nagesprek. Deelnemers werd gevraagd om iets oranjes te dragen, de kleur die wereldwijd symbool staat voor een toekomst zonder geweld.
Samen maken we zichtbaar dat geweld nooit normaal is en dat iedereen recht heeft op veiligheid, overal en altijd.
Bron en foto’s: Peter Panneman