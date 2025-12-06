Bewoners Huize Sint Franciscus bedanken vrijwilligers

VEENDAM – Op de Nationale dag van de vrijwilliger werden zaterdagmorgen circa 16 vrijwilligers door de bewoners van Huize Sint Franciscus in het zonnetje gezet. De vrijwilligers werden in het `Keuvelhok` getrakteerd op koffie met cake of koek, met veel lof toegesproken. Daarna ging men gezamenlijk aan een luxe broodmaaltijd. Na afloop was er voor ieder nog een mooie roos.
“Deze vrijwilligers hebben het dik verdiend, ze staan altijd voor ons klaar met een kop koffie e.d. Bieden de helpende hand bij allerlei activiteiten je kan het zo gek niet opnoemen, deze vrijwilligers maken het verschil ”, aldus Freek Draaijer in zijn toespraak namens alle bewoners.
Op de Nationale Vrijwilligersdag wordt stilgestaan bij de positieve impact die vrijwilligers maken. Daarbij worden vrijwilligers vaak in het zonnetje gezet en bedankt voor hun onmisbare bijdrage.
Bron en foto’s: Peter Panneman