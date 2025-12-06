Cabaretier Rayen Panday komt met nieuwe voorstelling ‘Grip’ naar Veendam

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 6 december 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

HERFSTACHTIG | AANTAL ZACHTE DAGEN

Het is een beetje een klassieke herfstdag voor de dagen rond Sinterklaas, want er is veel bewolking en zo af en toe kan er een bui voorbijkomen. Overdag zijn dat er niet veel: meer kans op regen is er vanavond. Maar het is vrij zacht want het wordt vanmiddag ongeveer 9 graden en er staat ook maar een matige zuidenwind.

Vannacht is het eerst buiig maar het wordt droger en morgen is het de meeste tijd droog. Pas in de loop van morgenavond neemt de kans op regen weer toe. Soms kan de zon morgen even doorbreken en het wordt nog iets zachter met 10 of 11 graden en een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest.

Volgende week blijft de wind in die zuid-zuidwesthoek zitten. Daarmee wordt het erg zacht met maandag en dinsdag maxima van 13 graden. Daarbij gaat de luchtdruk wat omhoog en soms zal er wat regen vallen, maar er is ook een beetje zon. Later in de week lijkt het helemaal droog te zijn en dan zijn er meer opklaringen. Het zou dan dus heel mooi weer kunnen worden, waarbij de middagtemperatuur langzaam terugzakt onder de 10 graden.