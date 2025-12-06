Cabaretier Rayen Panday komt met nieuwe voorstelling ‘Grip’ naar Veendam

VEENDAM – Na zijn succesvolle voorstelling ‘Karma’, die genomineerd werd voor een Poelifinario, is Rayen Panday terug met een gloednieuwe show: ‘Grip’.
Zaterdag 13 december komt hij met de Try-Out van zijn nieuwe voorstelling naar Theater vanBeresteyn. In de voorstelling onderzoekt Panday op zijn kenmerkende, komische en eerlijke manier de vraag: hoe krijg je grip op een wereld die steeds ongrijpbaarder lijkt?
In ‘Grip’ neemt Rayen het publiek mee in een persoonlijke zoektocht naar controle, balans en het maken van de juiste keuzes. Want hoe houd je jezelf in bedwang in een wereld waar alles verandert, waar grenzen vervagen en waar de druk om te presteren steeds groter lijkt te worden? Moet je vasthouden aan alles wat je hebt, of is loslaten de sleutel tot innerlijke rust?
Rayen Panday, bekend om zijn authentieke en hilarische stijl, deelt zijn reflecties over grip en verlies, over de keuzes die we maken en de dingen die we niet kunnen controleren. Het antwoord op al deze vragen blijft hij je schuldig, maar wie weet krijg je na deze voorstelling zelf een beetje grip op je leven.
Rayen Panday is een geliefde stand-up comedian, die met zijn vorige show ‘Karma’ al hoge ogen gooide. De pers was lovend: “Met oprechte emotie krijgt hij de zaal aan zijn voeten” (Het Parool) en “Negentig minuten ambachtelijke en vermakelijke comedy” (Theaterkrant). Ook de jury van de Poelifinario 2023-2024 was unaniem in haar oordeel: “Rayen Panday is een grootmeester in publieksinteractie en levert shows van hoog en consistent niveau.”
Datum: Zaterdag 13 december 2025
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn