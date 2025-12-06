Iedereen met een voldaan gevoel naar huis na vollemaan wandeling in Smeerling

SMEERLING – Gisteravond organiseerde Natuurmonumenten weer een volle maanwandeling in Smeerling.
Onder leiding van de enthousiaste boswachter, Danny Gerrets, vertrok het gezelschap in het donker onder een bewolkte hemel. Het werd een prachtige wandeling, waarbij de boswachter naast natuur wetenswaardigheden ook veel vertelde over de geschiedenis van het gebied. Halverwege de wandeling trok alle bewolking weg en werd het toch nog een echte volle maan wandeling.
Na 7 kilometer wandelen kwam het gezelschap weer terug op de parkeerplaats en trok iedereen met een voldaan gevoel huiswaarts.
Foto’s: Hans Graveland
Tekst Anneke Vlug