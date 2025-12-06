Kerstmarkt in Veelerveen steunt kerstpakkettenactie voor inwoners die het moeilijk hebben

VEELERVEEN – In Ons Noabershoes in Veelerveen vond zaterdag opnieuw een warm initiatief plaats voor inwoners van Westerwolde die financieel in zwaar weer verkeren. Stichting De Kracht van Vriendelijkheid organiseerde daar een kerstmarkt waarvan de volledige opbrengst bestemd is voor de jaarlijkse kerstpakkettenactie. Het is inmiddels het vierde jaar op rij dat de stichting zich inzet om mensen met een krappe beurs rond de feestdagen een hart onder de riem te steken.
Voorzitter Anita Boom van Doorn benadrukt waarom deze actie zo hard nodig blijft.
“Jarenlang leven van het minimum eist uiteindelijk zijn tol,” vertelt ze. “Wanneer mensen de meest noodzakelijke dingen al nauwelijks kunnen betalen, is er zeker geen geld over om kerst te vieren. Met de kerstpakketten willen wij hen toch een moment van licht en warmte bieden.”
De pakketten bevatten niet alleen de gebruikelijke boodschappen voor een feestelijke kerstdag, maar ook kleine extra’s die het thuis net wat gezelliger maken. Volgens de stichting worden zowel alleenstaanden als gezinnen bereikt die anders geen of nauwelijks ruimte hebben voor kerstluxe.
Bestuurslid Jop Hammer hoopt daarnaast op een extra geste richting de koude wintermaanden.
“Als klap op de vuurpijl zouden we heel graag iets warms toevoegen,” zegt zij. “Denk aan een zacht plaid of een paar fijne, warme sokken. Een klein gebaar kan soms veel betekenen.”
De kerstmarkt zelf bood een gevarieerd aanbod van nieuwe én gebruikte artikelen. Bezoekers konden rondkijken, kerstcadeaus inslaan of simpelweg bijdragen door een donatie te doen. De sfeer was gemoedelijk en het doel duidelijk: samen iets betekenen voor dorpsgenoten die het moeilijk hebben.
Meer informatie vindt u op de website: www.dekrachtvanvriendelijkheid.nl.
Foto’s: Anneke de Vries