Marjan Dekker opent massagepraktijk in Onstwedde

ONSTWEDDE – Onlangs opende Marjan Dekker haar massagepraktijk op Erve Dekker in Onstwedde. Dat was niet vanzelfsprekend. Na lange tijd als verpleegkundige gewerkt te hebben, raakte ze een aantal jaren geleden in een burn-out. Marjan: ‘Ik kon helemaal niets meer, er zat teveel spanning in mijn lijf. Ik besefte mij hoe weinig contact ik had met mijn lichaam.
Ze ontdekte hoe goed zij reageerde op massage en aanraking. ‘Na jaren van altijd ‘aan staan’ leerde ik echt ontspannen en te mogen ontvangen. Mijn spanningsklachten namen af en ik leerde mij weer verbinden met mijn lichaam. Voorheen gebruikte ik mijn lichaam, nu bewoon ik haar en ik ben er thuis’.
Ze volgde meerdere massagecursussen om deze ervaring ook aan anderen te bieden. ‘Ontspannen is geen luxe in onze maatschappij, eerder een noodzaak. Veel mensen leven vooral in hun hoofd. Onze maatschappij overvraagt velen. Grenzen worden gevoeld in je lichaam. Thuis zijn in je lichaam is essentieel om die op te merken. Massage en met aandacht aangeraakt worden ondersteund je om te voelen. Ontspanning is loslaten, dan kun je herstellen van je (in)spanningen’.
Marjan gaat zich ook richten op ouderen in zorgcentra. Doordat ze zelf in de zorg werkte weet ze hoe weinig tijd er per cliënt is. Marjan: ‘Veel ouderen vereenzamen en lijden aan huidhonger, oftewel liefdevolle aanraking. Ieder mens wil aangeraakt worden.’
Meer informatie vind je op www.ervedekker.nl
Bron: Christiaan Dekker