MOW Museum Westerwolde werkt aan opbouw nieuwe tentoonstelling

BELLINGWOLDE – In het MOW Museum Westerwolde wordt op dit moment gewerkt aan de opbouw van een nieuwe tentoonstelling, die op 14 december opent. Twee weken lang staat het museum in het teken van voorbereidend werk: muren worden geverfd, gaatjes gedicht en de museumzalen worden opnieuw ingericht.
Directeur Obby Veenstra legt uit waarom deze fase zo belangrijk is. “Voor elke nieuwe tentoonstelling beginnen we weer helemaal opnieuw,” zegt ze. “Het kost veel werk, maar zo kunnen we telkens een presentatie neerzetten die echt bij het onderwerp past.”
Ook medewerker Hester Bakker geeft een kijkje achter de schermen. “Je ziet pas hoeveel er komt kijken bij het maken van een expositie als je hier rondloopt,” vertelt ze. “Het is mooi om te zien hoe alles langzaam op zijn plek valt.”
De voorbereidingen gaan de komende weken door tot de officiële opening.
Bekijk de video om te zien waar de nieuwe expositie over gaat en hoe de opbouw in het museum verloopt.
Malou Vos