Plaatselijk Belang zet Veele in het licht

VEELE – Vanmiddag is door leden van Plaatselijk Belang Veele bij het monument bij de Rolinbrug de kerstboom geplaatst.
Vanmiddag werd bij het monument bij de Rolinbrug weer een kerstboom geplaatst. De boom werd aan de overkant bij inwoners van Veele gekapt.
Voordat de boom werd geplaatst werd hij voorzien van een verlichte ster. Vervolgens werd de boom met behulp van een verreiker in een draaischijf geplaatst. Deze is in 2022 door John Haken en Egbert Jans van onder anderen een draaias van een wagen gemaakt. De boom werd in een buis op de as geplaatst en met bouten vastgezet. Op deze manier staat de boom zo stevig dat scharen niet meer nodig is. Ook hoeft er nu geen gat gegraven te worden. Bijkomend voordeel is dat men de boom tijdens het op- en aftuigen kan draaien. Voorheen werd een ladder tegen de boom gezet. Ondanks dat leden de ladder goed ondersteunden, was het niet zonder gevaar om de lampjes bovenin de boom te hangen. Nu kon dit met behulp van de verreiker van de Fa Bruggers. Deze bleef met twee personen in de bak op één plek staan, terwijl een lid van Plaatselijk Belang Veele de boom draaide.
De boom werd voorzien van energiezuinige ledverlichting. Eerder deze week werden ook de Rolinbrug en de replica van de oude brug met lichtjes versierd.
De vrijwiligers werden voor hun inzet beloond met een borrel en warme worst.
Foto’s: Jan Glazenburg