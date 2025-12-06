Sinterklaas feestelijk uitgezwaaid op Veenlustplein Veendam

VEENDAM – Zaterdagmiddag nam Veendam feestelijk afscheid van Sinterklaas en zijn Pieten. Op het Veenlustplein vond het eerste officiële uitzwaaifeest plaats, een samenwerking tussen stichting Sintcentrale en stichting ZoSint in opdracht van BIZ Veendam.
Vanaf 14:00 uur waren de Pieten aanwezig in het centrum om kinderen uit te nodigen. Even later stroomde het Veenlustplein vol en begon het programma met een showopener. Mark en MO verzorgden de opening, waarna gezamenlijk het welkomstlied en diverse optredens volgden. Hoogtepunt was de aankomst van Sinterklaas om 15:00 uur met de paardentram, onder luid applaus en het lied Sinterklaas kom maar binnen met je Piet.
Het programma bestond uit dansen, liedjes en presentaties van zowel Sintcentrale als ZoSint. De Pietenkidz traden op, er werd de Pepernotenmambo gedanst en het Chocoladeletterlied gezongen. Ook klonk Super Sinterklaas en Ole olé olé van de Club van Sinterklaas.
Een bijzonder moment was de sleuteloverhandiging: Sinterklaas gaf de symbolische sleutel van Veendam terug aan Locoburgermeester Ans Grimbergen. Rond 15:45 uur nam de goedheiligman afscheid, waarna er nog gelegenheid was voor foto’s. Om 16:00 uur vertrok Sinterklaas samen met zijn Pieten met de paardentram en werd het programma afgesloten met het uitzwaailied en Dag Sinterklaas.
Het hele uitzwaaifeest werd live uitgezonden via de kanalen van ParkstadVeendam, waaronder de kabelkrant op SKV TV kanaal 996, YouTube en Facebook.
Bron en foto’s: Peter Panneman