Trein in de voortuin voor jarige Harjan Goren

BELLINGWOLDE – Een bijzondere verrassing in de tuin van Harjan Goren vandaag.
Ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag trommelden familie en vrienden hun creativiteit én humor bij elkaar om hem een onvergetelijk jubileum te bezorgen. Omdat Harjan bij de NS werkt, kreeg hij een eigen feesttrein cadeau – compleet met drie speciaal ontworpen wagonnetjes die stuk voor stuk verwijzen naar zijn passie en persoonlijkheid.
De feestelijke locomotief werd vergezeld door een boerenrock- en Zwarte Cross-wagon, een duidelijke knipoog naar zijn voorliefde voor muziek en gezelligheid. Daarnaast was er een cateringwagon, waarmee de makers lieten zien dat Harjan graag zorgt voor sfeer en lekker eten. De derde toevoeging was een vrolijke wc-wagon, bedoeld als komische noot en een typisch voorbeeld van de knipooghumor binnen de vriendengroep.
Niet alleen de trein trok de aandacht: ook de tuin was volledig in stijl aangekleed. Denk aan NS-kleuren, feestelijke versieringen en allerlei details die verwijzen naar zijn werk op en rond het spoor. Buurtbewoners en voorbijgangers bleven nieuwsgierig staan om het geheel te bewonderen.
Met deze ludieke actie wilden familie en vrienden laten zien hoe bijzonder Harjan voor hen is. De jarige zelf reageerde verrast en zichtbaar ontroerd door alle moeite.
Een 50ste verjaardag die niet alleen gevierd wordt, maar letterlijk op de rails is gezet.
Foto’s: Georg Goren