Visbeleving OETZ heropend

VALTHERMOND – Na een periode van twee maanden stilte, waarin er veel werkzaamheden zijn gedaan voor het nieuwe concept, gingen zaterdag de poorten van Visbeleving OETZ weer open.
Om 09.30 uur ging het hek weer open en liepen de eerste vissers naar hun vooraf gereserveerde stekken, waar alles draait om rust, natuur en gewoon lekker vissen. Vissen zonder gedoe. Je kunt vissen op steur, karper en Europese meerval, allemaal in verschillende formaten. Forel is niet meer aanwezig; dat past simpelweg niet meer in het vernieuwde concept, waarbij viswelzijn centraal staat.
Een vergunning heb je niet nodig en spullen als onthaakmatten, cradles, stoelen en landingsnetten liggen al klaar voor gebruik. Geen eigen hengel? Dan kun je er gewoon eentje huren.
Een plek om even op adem te komen.
De omgeving is groen, rustig en sfeervol. De mensen komen er vooral om te genieten, van de natuur, het vissen en van een ontspannen dag buiten. Even geen haast, geen drukte, maar gewoon lekker aan het water zitten en tot rust komen.
Meer info vindt u op de website: visbeleving-oetz.nl
Tekst en foto’s: Freddy Stötefalk