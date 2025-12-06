Wedstrijd van gemiste kansen bij Pekela en Scheemda

NIEUWE PEKELA – De fusie heeft goed uitgepakt voor de Pekelders. De stemming is opperbest, de supporters staan achter hun club en de eerste periode is al binnen. Vandaag was de ploeg van Meijerman niet ver af van een volgende driepunter. Als Tom van der Schuur vlak voor tijd doel had getroffen, had niemand iets kunnen zeggen. Het laatste woord was echter aan doelman Dusseljee.

Door Gert Meulman

De fusieclub begon goed aan de wedstrijd, wat goed was af te lezen aan het vele balbezit en het spel op de helft van hun tegenstander. Tot grote kansen leidde dit alles echter niet, een schotje van Lars Horlings miste te veel kracht en precisie. Scheemda, de ploeg van trainer Cor Grozema, leek het duidelijk wat moeilijker te hebben. De ballen kwamen niet bij hun aanspeelpunt voorin: Danny Blaauw en pas na een half uur kwamen ze vanuit hun eerste hoekschop wat dichter bij het doel van Wouter Woortman. Diezelfde Woortman moest vijf minuten later stevig aan de bak, toen Jasper Brink teruggaf op Niek Smit, die zijn schot zag gekeerd. In de laatste minuten van de eerste helft werd het nog even druk voor beide goals. Ruben Bruurs schoot namens de thuisploeg een bal van buiten de zestien, knap indraaiend, naar de verre paal. Doelman Dusseljee tikte de bal buiten de palen. En na een overtreding mocht Danny Blaauw vanaf 20 meter aanleggen voor een vrije bal, die boven de kansloos uitziende Woortman op de lat belandde.

Na rust bracht Meijerman, de niet geheel fitte en dus niet vanaf het begin startende spits, Tom van der Schuur in het veld. Het eerste wapenfeit in de tweede helft kwam van de Pekelders. Door goed combinatiespel van Sven Veldkamp en Jur Bontjer kwam de bal voor voeten van Joey Piening, die zijn schot op knappe wijze zag gekeerd door Dusseljee. Hierna was het Scheemda die dichtbij een score kwam. Uit een voorzet van Smit kopte Blaauw rakelings naast het doel van Woortman. Het slotpunt van de wedstrijd kwam door een knappe eigen actie van Van der Schuur, die zijn tegenstander uitkapte, maar met zijn inzet de doelman vond. Scheidsrechter Loof uit Hollandscheveld toverde voor deze, toch niet al te harde wedstrijd. welgeteld zeven gele kaarten tevoorschijn.

Henry Meijerman; Ik vond het voetballen van ons vandaag één van onze beste wedstrijden. Alleen is het elke week hetzelfde, we belonen onszelf niet met de kansen die we krijgen en dat is jammer. Scheemda heeft ook wel een paar mooie kansjes gehad, maar ik denk dat wij er meer hebben gehad. Het klopt dat die laatste bal niet goed bij ons aankwam. Als die wel goed was konden we nog meer kansen creëren. Maar goed, de instelling qua voetbal vond ik heel positief; als team hebben we het gewoon goed gedaan. Ik denk dat het voor de toeschouwers een mooie wedstrijd was.

Cor Grozema: Ik denk dat de 0-0 een terechte uitslag was. Wij hadden hem kunnen verliezen, maar ook kunnen winnen. Wij hebben een paar mooie kansjes gehad. Danny schoot een fantastisch genomen vrije trap op de lat en na rust kregen we een paar kansen via onze rechtsbuiten Niek Smit. In de eerste helft waren zij qua voetbal de bovenliggende partij. Zij wonnen vooral veel duels op het middenveld, de tweede bal was veelal voor hun. Zij voetbalden wat makkelijker, maar creëerden er niet zoveel uit. Vlak voor tijd redt Dylano ons, die de laatste tijd erg goed zijn mannetje staat bij ons op doel. Wij missen wat vaste jongens, waar ik zeker niet de nadruk op wil leggen, maar het is een gegeven feit waar natuurlijk ook andere ploegen net zo goed tegenaan lopen. Normaal willen wij altijd vol de druk erop zetten, maar nou hadden we afgesproken dat we meer van achteruit en compact zouden gaan spelen. Hun het spel te laten maken en dan vanuit de tegenaanval proberen gevaarlijk te worden. We hebben op zich niet heel veel kansen weggegeven vond ik en toch nog wat gecreëerd. En dan moet je ook een beetje het geluk hebben dat ze vlak voor tijd niet scoren en dan pak je een puntje. Wij hebben er met z’n allen voor geknokt en op basis daarvan vind ik het resultaat terecht.

Tekst en foto’s: Gert Meulman