Wegen afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden in Onstwedde en Smeerling

ONSTWEDDE, VLEDDERHUIZEN, SMEERLING – Vanaf 15 december worden asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd.
Vanaf 15 december 2025 tot 19 december 2025 zijn er asfalteringswerkzaamheden in het buitengebied van Vledderhuizen, Onstwedde.
Ook worden er in dezelfde periode asfalteringswerkzaamheden aan de brugovergangen op de Sluisweg in Onstwedde, Smeerling uitgevoerd.
De wegen zijn dicht in beide richtingen voor alle voertuigen. Ook hulpdiensten, openbaar vervoer en fietsers kunnen er niet langs. Let op de omleidingsborden en plan je route van tevoren!
Bron: Gemeente Stadskanaal